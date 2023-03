Chicco Testa ricoverato in ospedale: «Mi hanno rotto 4 costole». Cos'è accaduto

di Redazione Web

Paura per Chicco Testa, ex deputato e presidente di Enel e Legambiente, che in un post sul suo profilo Twitter ha raccontato di un brutto incidente in montagna, avvenuto sulle nevi di Sondalo: un incidente che gli è costato un ricovero, seppur non lungo.

Chicco dalla Testa ai piedi passando... per le mutande. Il video dell'incidente con la webcam

Chicco Testa ricoverato

«Sono stato ricoverato 4 giorni all' ospedale di Sondalo perché investito da snowboarder che mi ha rotto 4 costole», ha detto Testa. Per fortuna è finita bene: «I miei ringraziamenti al personale tutto medici e infermieri che mi hanno curato e trattato benissimo», aggiunge il manager.

Sono stato ricoverato 4 giorni all’ ospedale di Sondalo perché investito da snowboarder che mi ha rotto 4 costole. I miei ringraziamenti al personale tutto medici e infermieri che mi hanno curato e trattato benissimo. — chicco testa (@chiccotesta) March 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA