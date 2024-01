Operaio investito e ucciso da un treno alla stazione di Chiari: nuovo dramma sulle rotaie dopo la strage di Brandizzo

di Redazione web

Un operaio di 51 anni è stato investito da un treno ed è morto alla stazione di Chiari, nel Bresciano. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere in stazione per una ditta esterna che sta operando alla manutenzione della linea Milano-Brescia, ed è stato investito dal treno Italo Napoli-Bergamo. Probabilmente la vittima non ha visto arrivare il convoglio per la nebbia fitta.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine che hanno concluso i sopralluoghi questa mattina, ieri anche i vigili del fuoco di Brescia e i soccorsi di Asst Franciacorta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Nella stessa stazione, il 22 gennaio 2023 un giovane di 15 anni, Elion Shala, era morto investito da un Eurocity.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA