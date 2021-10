Chiara, 30 anni, muore annegata nella piscina del centro benessere: la tragica scoperta fatta da un'altra ospite

Una donna di 30 anni, Chiara Spigolon, residente in provincia di Milano, è morta annegata nella piscina di un centro benessere. È accaduto a Quarna Superiore (Verbania).

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Chiara Spigolon si era recata da sola nel centro di meditazione e benessere Mandali: aveva ricevuto in regalo da alcuni amici un coupon per un accesso che durava tutto il fine settimana. A trovare annegata Chiara, nella piscina termale, è stata un'altra cliente del centro.

Da una prima ricostruzione, Chiara Spigolon sarebbe stata stroncata da un malore. A nulla è servito l'allarme dato dall'altra cliente che l'aveva trovata priva di sensi nella piscina termale. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimare la giovane, e i carabinieri di Omegna, che ora indagano sull'accaduto dopo aver effettuato i primi rilievi.

L'acqua della piscina termale è alta circa un metro e per questo si ipotizza che un malore possa aver causato la morte per annegamento. Ora si attende la conclusione delle indagini per capire se sulla salma di Chiara Spigolon il pm disporrà l'autopsia. Solo dopo, la salma della 30enne potrà essere restituita alla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 13:20

