Chiara Ferragni e Fedez, Ambrogino d'oro a Milano per la raccolta fondi per la terapia intensiva anti covid all'ospedale San Raffaele.

La commissione per le civiche benemerenze ha deciso i milanesi (di nascita o di adozione) e le associazioni premiati con le civiche benemerenze il 7 dicembre

Sono 15 Medaglie d‘Oro, 4 alla Memoria e 20 Attestati. Ambrogino d’Oro, tra gli altri, alla coppia glamour composta dalla influencer Chiara Ferragni e dal cantante Fedez per l’impegno profuso, durante i mesi della prima ondata, con la raccolta fondi che aveva permesso di realizzare una terapia intensiva nuova all’ospedale San Raffaele.

E poi all’ex direttore del Piccolo, Sergio Escobar, che dopo 22 anni ha lasciato a luglio la guida del teatro fondato da Giorgio Strehler; al cantautore Fabio Concato per la canzone in dialetto milanese che racconta la quarantena; al promoter di concerti Claudio Trotta, che ha portato in Italia, tra gli altri, Bruce Springsteen. E poi la direttrice del carcere di Bollate Cosima Buccoliero; il velista Ambrogio Beccaria; il docente di Statistica alla Bicocca Giorgio Vittadini, fondatore della Fondazione per la Sussidiarietà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 23:08

