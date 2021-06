Nuvole rosa, fan e selfie: a Brera ha aperto il temporary caffè di Chiara Ferragni

Rosa i cuscini, rosa le tazze e rosa con il famoso occhiolino anche la nuovissima Limited edition X della macchina per il caffè.

È lo scenario del temporary store firmato Chiara Ferragni con Nespresso che ha aperto ieri e resterà accessibile a clienti e fan fino al 18 luglio, tutti i giorni dalle 10,30 fino a mezzanotte in piazza del Carmine, cuore di Brera.

In piazza i tavolini con i cuscini rosa-Ferragni, all’interno invece divanetti e neon nello stesso colore zuccheroso sono lo scenario perfetto per un selfie da condividere con i fan di Instagram. Così racconta Isabel, una bellissima 15enne dalle gambe chilometriche che, accompagnata dalla mamma, cerca lo scatto più bello per guadagnare followers e si fa accompagnare dal suo barboncino Tally. Il sogno di diventare come Chiara Ferragni colpisce duro, ma non solo tra le adolescenti. Un gruppetto di studenti dell’Istituto Europeo di Design è fermo fuori dal locale, in attesa che il cameriere riesca trovargli un tavolo libero. Lui è in giacca e occhiali neri Versace vintage, le sue amiche preferiscono le ultime Nike e i pantaloni stracciati ad arte che vanno tanto di moda ora. Si capisce che il look è curato fin nei più piccoli dettagli. «Chiara Ferragni? Sì è vero, sono un fan. Ma non solo perché è un’icona della moda, soprattutto perché è una bravissima imprenditrice. Per me è un modello da seguire. Lo è per tutti quelli che amano il mondo del fashion» conclude convinto l’unico ragazzo in un gruppo di giovani donne che condividono lo stesso amore e lo stesso pensiero. Il caffè servito al tavolo costa 1 euro e 50, il cappuccino 2 euro e 50, si può scegliere fra le diverse varietà delle capsule Nespresso. E c’è anche la ricetta speciale del caffè di Chiara, un paradiso (manco a dirlo) fatto di nuvole color rosa e panna. Questo, però, costa un po’ di più: sono 6 euro. C’è anche il merchandising con il famoso logo, ma la tazza rosa firmata Ferragni, a 19 euro, è andata a ruba. I tavolini dentro e fuori sono tutti prenotati a cena per i prossimi giorni.

