Chiara Biasi, ladri in casa dell'influencer a Milano: rubati borse e orologi per migliaia di euro

Un bottino di borse e accessori Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton. E anche cinque orologi preziosi Patek Philippe e Rolex. Colpo da migliaia di euro a casa della fashion blogger Chiara Biasi. A dare l'allarme è stata proprio l'influencer, 31enne con 3 milioni di follower su Instagram, la scorsa notte, rientrando a casa, in corso Venezia, dove vive al terzo piano di uno stabile.

Wanda Nara e la nuova storia al veleno contro Icardi: «Mi piace di più la mano senza anello»



I ladri hanno messo tutto a soqquadro portando via abiti firmati e accessori, trolley, gioielli e 5 orologi di lusso. I ladri sono entrati da due finestre del salone al terzo piano del suo palazzo nella zona del parco di via Palestro. La vittima, 31 anni, originaria di Pordenone, ex fidanzata del calciatore Simone Zaza, si è accorta del furto intorno alle 3 di lunedì notte 18 ottobre al suo ritorno a casa dopo una serata con alcuni amici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA