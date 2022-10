Chiamamifaro: «Vado sul palco a cantare la "Post nostalgia"»

di Francesca Binfarè

Il nome d’arte è insolito, chiamamifaro (rigorosamente minuscolo e tutto attaccato). Angelica Gori ha una famiglia “famosa”: mamma giornalista Cristina Parodi e papà ex manager dei media e sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il suo progetto cantautorale è fresco e interessante. E chiamamifaro lo promuove con un tour. Dopo aver aperto date di band emergenti, i rovere, e di gruppi affermati, i conterranei Pinguini Tattici Nucleari, chiamamifaro porta il suo live sabato a Brescia. In apertura YTAM, giovane cantautore.

In famiglia l’hanno spronata a seguire la sua passione per la musica?

«Sempre, per tutte le mie passioni, non solo per la musica. Lo hanno fatto come secondo me lo dovrebbero fare tutti i genitori».

Qualcuno in famiglia suona?

«I miei genitori hanno sempre suonicchiato la chitarra, quella che uso è di mio papà: è degli anni ’80, si chiama Clara e questo nome me lo sono anche tatuato. Roberto, il fratello di mamma, ai pranzi di famiglia prende la chitarra e canta; è forse la persona che mi ha incoraggiata di più. I miei cugini hanno una band di famiglia da cui io a suo tempo sono stata esclusa perché ero la più piccola».

È mai stata trattata da raccomandata?

«No. Nella vita ho sempre fatto di testa mia, ed è anche il motivo per cui ho scelto un nome d’arte. Ho il diritto di farcela da sola. E anche di non farcela, ma con le mie gambe. Sono fortunatissima ad avere i genitori che ho».

Come sarà il live a Brescia?

«È una data mia, posso fare quasi tutto il mio repertorio. Brani nuovi e qualcuno vecchio. Quando ho aperto i rovere abbiamo fatto un tipo di spettacolo; per i Pinguini eravamo in formazione ridotta. A Brescia ci sarà tutta la band: è bello vedere come cambiano gli spettacoli e la reazione del pubblico. Sul palco suono il mio Ep e il disco uscito a giugno, Post nostalgia, che è un po’ un punto di arrivo».

Cosa significa Post nostalgia?

«È il passaggio tra nostalgia e post nostalgia: significa dire addii che permettono di vivere la nostalgia in maniera più leggera. Ci sono anche addii belli da dire, tagliare rapporti significa ricordarli in modo migliore. Comunque».

