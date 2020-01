Incidente sugli sci, paura per lo chef Giancarlo Morelli: operato d'urgenza, è in rianimazione

Giancarlo Morelli: «Fornelli e musica, la mia cucina del cuore al Pomiroeu»

Giancarlo Morelli è un enfant prodige, allievo degli chef Bernard Loiseau e Alain Ducasse, diventato in poco tempo pluripremiato e con una lunga lista di riconoscimenti nell’alta cucina. È chef del ristorante Pomiroeu di Seregno, del Morelli e del Bulk Mixology Food di Milano e del Phi Beach di Baja Sardinia

Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici che nonostante l’incidente sugli sci, è un po’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa. Abbiate pazienza ancora qualche giorno perché non può scrivere ne rispondere al telefono. Un caro abbraccio a tutti e vi terremo informati sulla sua pronta guarigione

.

Domenica 12 Gennaio 2020, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per lo chef Giancarlo Morelli . Sulle nevi della Val Badia, in provincia diè stato protagonista di un bruttissimo incidente sugli sci: secondo quanto risulta a Leggo ha riportato fratture multiple in varie parti del corpo ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Bolzano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ben sei ore. Ora è nel reparto di rianimazione.Sulla sua pagina Instagram ufficiale è apparso poco fa un post: «