Forbes Italia, c'è lo chef Lorenzo Sirabella nei primi 100 under 30

Anche lo chef Lorenzo Sirabella del Dry di Milano nella lista 2022 degli Under 30 di Forbes Italia, arrivata alla sua quinta edizione. Pizzaiolo pluripremiato, l’ischitano Sirabella (29 anni) compare tra i 5 migliori della categoria Food & Drink, e tra i 100 nomi che, divisi in 20 categorie, sono menzionabili secondo Forbes, insieme ai 600 di Forbes Usa. «Un grande onore per me essere in una lista lista in cui compaiono grandi nomi di giovani italiani. Tanta l’emozione», dice Sirabella. Tra i nomi, nella musica Forbes annovera Blanco, vincitore insieme a Mahmood di Sanremo 2022, il rapper Rkomi e l’attore Filippo Scotti, che nel film “È stata la mano di Dio” interpreta Paolo Sorrentino da piccolo. Nello sport, il tennista Matteo Berrettini

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 08:45

