Morto Cesare Cucchi, patron della storica pasticceria Cucchi di Corso Genova

Con la sua Pasticceria Cucchi, aveva festeggiato gli 81 anni della Pasticceria, costruita grazie alla passione della sua famiglia che lui ha saputo conservare e sviluppare nel tempo sfornando infinite dolcezze per la sua Milano. Corso Genova da oggi si sveglia più sola, restano i ricordi della famiglia, dei dipendenti, degli amici, degli artisti e dei tantissimi che almeno una volta lo hanno visto nel suo luogo più amato e hanno sorriso di fronte a tanta eleganza. Perché era uno di famiglia il signor Cesare, uno di quegli uomini ricchi di stile e di valori che hanno saputo in silenzio far parlare Milano in Italia e nel mondo. Ci mancherà Cesare. Il prossimo 12 ottobre avrebbe compiuto 86 anni.

Domenica 25 Marzo 2018

È morto a Milano, 85 anni, patron della storica pasticceria Cucchi di Milano, in Corso Genova, fondata nel 1936 come caffè concerto da Luigi Cucchi e dalla moglie Vittorina. La storia di Cesare è raccontata nel documentario "Cesare Cucchi, storia di una pasticceria milanese". Il caffè, che è dal 2002 Locale Storico d'Italia, dal 2013 Attività Storica della Regione Lombardia e dal 2015della città di Milano, negli anni è stato luogo di ritrovo di artisti e poeti, da Ungaretti a Salvatores.Ora il futuro dell'attività è nelle mani delle figlie Vittoria e Laura. I social sono stati riempiti di messaggi di condoglianze: "Una figura antica che ci mancherà tantissimo", commenta Brand Angel, e "Va via un altro pezzo di Milano", dichiara Andrea Leone.