Cesare Cremonini pronto a conquistare san Siro

Per una sera Milano è tutta di Cesare Cremonini. Si accendono oggi a San Siro le luci della tappa del tour negli stadi, che il trentottenne cantautore bolognese ha iniziato qualche giorno fa a Lignano. E che proseguirà verso Roma e poi verso la sua Bologna per il gran finale. Quattro date in formato stadio, per celebrare con il suo pubblico le canzoni di una ormai lunga carriera da solista, fino a quelle dell’ultimo capitolo discografico intitolato “Possibili scenari”.

«Ho sempre voluto fare un tour come questo - ha raccontato il cantautore bolognese a proposito dell’avventura estiva che lo aspettava - ma i miei concerti non saranno feste o celebrazioni, perché negli stadi ci voglio entrare da musicista. Al centro ci sono sempre le canzoni, alle quali poi si cuce addosso il vestito migliore per ogni occasione». E il vestito, la voce delle nuova “Poetica” e “Nessuno vuole essere Robin”, ha deciso di farlo confezionare su misura per una serata di gala, il gran ballo di Cesare sotto le stelle degli stadi italiani.



La nuova e impegnativa serie di concerti, per Cremonini è arrivata anche dopo un lungo periodo passato in studio di registrazione per lavorare all’album. «Gli ultimi due anni li ho passati in sala di registrazione a Bologna - aveva spiegato Cremonini ai tempi della pubblicazione di “Possibili scenari” - lavorando senza sosta con l’intento di alzare l’asticella in quanto a qualità del prodotto. Venivo dal successo di “Logico” e la tentazione di intraprendere una strada già percorsa, ma dal successo quasi assicurato, è sempre forte. Invece sono andato in un’altra direzione».

Quella direzione che, c’è da scommetterci, farà cantare e anche ballare questa sera sul prato e sulle tribune del Meazza.

Mercoledì 20 Giugno 2018