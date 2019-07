Un uomo si è abbarbicato su un tetto, da prima dell'alba, nel milanese. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Sul posto si trovano carabinieri, vigili del fuoco e 118. Accade a Cesano Maderno (Monza e Brianza), in via Borsi 8, dove, intorno alle 4.30. L'uomo è salito sulla sommità di una palazzina. Sabato 13 Luglio 2019, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA