Una centrale nucleare in Lombardia? Fontana: «Pronto a considerare l'ipotesi»

Attilio Fontana, presidente uscente della Regione Lombardia e candidato per il prossimo mandato, ha spiegato che negli ultimi cinque anni non è riuscito a fare tutto quello che aveva promesso. Colpa soprattutto della pandemia da Coronavirus. E proprio per questo ritiene di aver bisogno anche del prossimo mandato per poter concludere le sue promesse. Tra tutte le Olimpiadi MIlano-Cortina 2026, ma anche il progetto della prima centrale nucleare in Italia.

Ipotesi nucleare

In una lunga intervista a Fanpage sono molto chiare le parole di Attilio Fontana sul nucleare in Lombardia: è un'ipotesi da considerare. Il presidente uscente della Regione, in lizza per il Pirellone, ha spiegato il progetto annunciato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Ovvero quello di costruire in Lombardia la prima centrale nucleare d’Italia. «Io credo che il nucleare di ultima generazione sia un nucleare che sicuramente deve essere preso in considerazione». E in ordine alle perplessità ed ai timori espressi da parte della comunità scientifica Fontana non è apparso impreparato, anzi, il presidente uscente ha dato l’impressione di aver studiato molto bene prima di chiedere di nuovo il voto ai lombardi.

«Sicuro e sostenibile»

«È un nucleare che dà ogni tipo di garanzia, che si sta sviluppando nel resto del mondo, che è sicuramente da un punto di vista ambientale sostenibile, tant’è vero che anche l’Europa lo prevede come una delle forme di approvvigionamento energetico - spiega Attilio Fontana a Fanpage, prima di chiosare -. «Credo quindi che si possa, ripeto, nel rispetto di ogni tipo di garanzia e di sicurezza per i nostri cittadini. È un'ipotesi da prendere in considerazione».

