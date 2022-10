Milano, cede grata del palazzo: donna precipita nel vuoto

Una donna di 69 anni è precipitata al suolo, cadendo da una altezza di circa 6 metri, dopo il cedimento di una grata in un palazzo residenziale, in via Armando Falconi a Milano. La vittima ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

MILANO: CEDE GRATA IN UN PALAZZO, DONNA DI 69 ANNI PRECIPITA AL SUOLO

L'allarme è scattato intorno alle 13 e 45 circa. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco, insieme al personale del 118, per soccorrere la vittima, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 18:19

