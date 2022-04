Milano, non vede il cantiere e finisce contro un cavo d'acciaio: morto un centauro

Incidente mortale sul raccordo dell'A1 a San Donato Milanese. Un motociclista di 49 anni è morto, questa mattina, all'interno di un cantiere autostradale dopo aver sbattuto contro un cavo d'acciaio. L'uomo in sella ad uno scooter, per distrazione o forse pensando di poter passare comunque sul due ruote, è entrato nel tratto chiuso per lavori, ma non ha visto l'ostacolo ed è precipitato a terra. Inutili i soccorsi, il 49enne è deceduto sul posto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il mezzo, intorno alle 7.30, stava percorrendo il raccordo San Donato-Autostrada del Sole, quando di fronte a un restringimento della carreggiata sul viadotto si è infilato nella corsia chiusa per lavori, non avvedendosi di un cavo in acciaio.

