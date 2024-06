Catturato in Spagna uno degli spacciatori dell'operazione "Biker Express": per l'uomo mandato d'arresto d'europeo

di Redazione web

La polizia di Frontiera di Roma Fiumicino nei giorni scorsi ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un trentenne di origini nordafricane a seguito di condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna è il risultato dell’operazione Biker Express, portata a termine nel 2021, coordinata dalla procura di Sondrio e affidata alla squadra mobile della questura di Sondrio.

L'indagine

L'indagine, condotta per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi, aveva già portato all’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 6 soggetti, fra cui cinque cittadini nigeriani ed un italiano.

Il trentenne aveva abbandonato il territorio italiano con l’evidente fine sottrarsi al provvedimento restrittivo, ma, grazie all’attività investigativa della Squadra Mobile, è stato rintracciato in Spagna e condotto in Italia in forza del provvedimento di estradizione concesso dalle autorità spagnole, a seguito del mandato di arresto europeo chiesto dalla procura di Sondrio ed emanato dal gip.

Cos'è l'operazione Biker Express

L'operazione antidroga "Biker Express 2022 Encore" è scattata nel 2022 a Sondrio. Le indagini avevano portato alla luce un sistema collaudato di smercio di cocaina ed eroina gestito in maniera esclusiva nella città. La polizia in pochi mesi è riuscita a verificare almeno 1800 cessioni a varie decine di acquirenti sondriesi. Compravendite avvenute spesso nei pressi di scuole e oratori.

«Gli indagati - spiega Sondriotoday - raggiungevano il luogo della cessione in monopattino o in bicicletta, cercando sempre di evitare strade con sistemi di video-sorveglianza. Le dosi venivano trasportate occultate all'interno della bocca, sigillate ermeticamente con involucri di colore bianco o nero a seconda del tipo di droga. Alle confezioni veniva data una forma sferica molto liscia, per cui, nel caso di controllo di polizia, potevano essere facilmente deglutite».

