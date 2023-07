Milano, Stefano Massini e Luca Barbarossa raccontano l'amore al Castello Sforzesco

di Ferruccio Gattuso

Perché «Si scrive amore ma si legge vita, e la vita sono le relazioni tra esseri umani». Luca Barbarossa, cantautore che all’amore in tutte le sue declinazioni ha dedicato molte pagine musicali (quello per sua madre, Portami a ballare, gli portò la vittoria del Festival di Sanremo nel 1992) sa di cosa parla. E proprio lui non poteva che essere la voce e le mani giuste, sulla chitarra, per interagire con la prosa di Stefano Massini, scrittore e drammaturgo (sua la Lehman Trilogy, successo internazionale che gli ha portato un Tony Award nel 2022) cui si deve l’idea iniziale per La verità, vi prego, sull’amore, stasera al Castello Sforzesco.

Partendo dal titolo della poesia di Walt Whitman, lo spettacolo è un intreccio di canzoni e letture: «Parliamo di un solo tipo d’amore – spiega Massini -, quello tra esseri umani. Ma da questo amore ne nascono altri, come l’amore per la verità, la libertà, la giustizia». L’incontro tra Barbarossa e Massini è avvenuto sull’asse Roma/Firenze: «Luca venne a vedere un mio spettacolo a Firenze, ci conoscemmo e l’intesa fu immediata», rivela lo scrittore.

Il 19 luglio. Piazza Castello. Ore 21. Biglietto 28 euro. Info www.milanocastello.it.

