Milano, aperta la Casa del Falso: in mostra anche due finte Vespa FOTO

Aperta in via Mercanti a Milano (adiacente a Piazza Duomo), la Casa del Falso di ADM (agenzia accise, dogane e monopoli), che per tutta la durata della Fashion Week allerterà i cittadini sui rischi e i pericoli derivanti da acquisti di prodotti contraffatti e sulle deleterie conseguenze economiche e sociali del falso, attraverso l’esposizione di alcuni dei beni sequestrati da ADM negli ultimi mesi.

ADM APRE LA CASA DEL FALSO ALLA FASHION WEEK

Sensibilizzare i consumatori è uno degli strumenti attraverso i quali si può incidere, riducendola, sulla domanda che alimenta il mercato del falso e in occasione della Settimana della Moda, evento internazionale che esalta la genialità, creatività e maestria degli artisti della moda nel contesto cosmopolita della città di Milano, ADM promuoverà la cultura del vero e della legalità. Il consumatore viene ingannato da prodotti a basso costo, apparentemente simili all’originale, ignorando che i beni contraffatti possono nuocere alla salute e all’ambiente, in quanto non fabbricati nel rispetto dei criteri di qualità, salute e sicurezza, stabiliti dall’azienda titolare del diritto di proprietà intellettuale, e spesso realizzati con materiali tossici e non a norma e attraverso processi di lavorazioni pericolosi per la salute.

La Casa del Falso dà evidenza di quanto la contraffazione possa permeare la vita quotidiana del cittadino e investire i più svariati settori da quello della moda (borse, scarpe, abbigliamento, orologi) a quello dei motori, costituendo una piaga per l’economia nazionale e internazionale. Tra gli oggetti esposti anche due scooter, che presentano analogie e similitudini con il modello “Vespa”, sequestrati per contraffazione e usurpazione del marchio e del design

