La regina Kostner torna a Milano: il meglio del pattinaggio italiano al Golden Skate Awards

Per gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio, l’appuntamento da non perdere è per il prossimo 30 novembre. A Milano, all’Allianz Cloud (ex Palalido), andrà in scena la 13a edizione del Golden Skate Awards. Una manifestazione che torna ad illuminare la città meneghina a distanza di 11 anni. Il meglio del pattinaggio mondiale regalerà al pubblico esibizioni di grandissimo livello. Riflettori puntati sulle stelle azzurre del ghiaccio. Non mancherà la leggendaria Carolina Kostner, la regina del ghiaccio, oltre che l’azzurra più vincente di sempre…Oltre a lei, spazio ad altri fuoriclasse azzurri come Matteo Rizzo e Daniel Grassi, la coppia formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri, oltre ad Alessia Tornaghi: “Vogliamo regalare al pubblico una serata speciale per mandare un messaggio chiaro e forte, ovvero che il pattinaggio è uno sport bellissimo e che emoziona tantissimo”, le parole della giovanissima campionessa italiana.Il pubblico che sarà presente all’Allianz Cloud il prossimo 30 novembre avrà anche l’occasione di gustarsi, dal vivo, Evgeni Plushenko, il campione russo più titolato del pianeta e lo spagnolo, due volte campione del mondo, Javier Fernandez. In campo femminile, da non perdere l’esibizione di Laurine Lecavelier, campionessa francese di enorme talento. Un evento che apre, idealmente, la corsa verso Milano-Cortina del 2026. Per maggiori informazioni: www.goldenskate.it