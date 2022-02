Chef e pasticceri: il carnevale è dolce

A Carnevale ogni dolce vale. Non solo maschere e coriandoli, ma tante dolci delizie per festeggiare anche con il palato. Maestri pasticceri e chef milanesi si sono sbizzarriti anche quest’anno e sono davvero tante le tentazioni per i più golosi, tutte acquistabili anche in formula delivery.

Per il carnevale 2022 lo chef pâtissier Ernst Knam ha creato un’invitante Torta Stelle Filanti, con base pan di Spagna al burro, bagna all’infuso di rose e lamponi, mousse al cioccolato bianco, inserto di gelée ai lamponi, acqua di rose e una glassa bianca con “stelle filanti” colorate. Chef Daniel Canzian propone la Torta Pierrot, una torta frangipane farcita con crema Chantilly e pere, decorata con un’evocativa goccia nera di cioccolato fondente. I pastry chef Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente della storica Pasticceria Martesana sfornano chiacchiere tradizionali di altissima qualità, classiche o guarnite con puro cioccolato fondente e tortelli di Carnevale in quattro varianti: vuoti, alla crema, al cioccolato o allo zabaione.

Égalité propone una versione originale delle bugnes francesi, golose ciambelle fritte e ricoperte di zucchero, tipiche del carnevale lionese. Da Peck, le classiche chiacchiere o i tortelli artigianali in versione extralarge (con un diametro di quasi otto centimetri) semplici o farciti con crema pasticcera o al cioccolato. Nelle boutique Vergani, alle croccanti “Ciàcer de Milan” in versione classica o ricoperte di glassa al cioccolato, si aggiungono le nuove chiacchiere al pistacchio, al burro di arachidi e al caramello salato. Da 142 Restaurant sfiziose bugie al forno, mentre Solbiati Cioccolato propone una simpatica mascherina in fine cioccolato belga fondente. Per i vegani da Coccole di Gusto e Drogheria de Ponti, su ricetta degli chef ristorante plant-based Linfa, gli Mpanatigghi in versione vegetariana di Planted: i tipici panzerottini siciliani di pasta fresca, fritti o al forno, dal ripieno morbidissimo con mandorle, cacao, mele, noci, cioccolato, cannella, chiodi di garofano e, al posto della carne, il gustoso sostituto vegetale planted.pulled.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA