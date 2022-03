Il maestro Carmelo Patti: «La mia bacchetta da Quarto a Sanremo, la classica è di tutti»

All'ultimo Sanremo il maestro Carmelo Patti, 36 anni, ha diretto l'orchestra per diversi artisti, compresi i vincitori Mahmood e Blanco. La versatilità dei suoi studi gli consente di spaziare tra diversi generi musicali, pop compreso. È cresciuto, vive e lavora a Quarto Oggiaro, ed è felice di sfatare il mito del quartiere difficile.

Come si trova a Quarto Oggiaro?

«Rispetto ad altri della mia età non ho vissuto tanto il quartiere perché ho studiato musica da quando avevo 5 anni, frequentando medie e liceo al Conservatorio, e poi l'università. La mia prima scuola di musica però è qui vicina a casa. Ho studiato violino e viola, sono diplomato in musica elettronica e jazz; ho studiato a Milano, Novara, in Francia e in Olanda, dove mi sono diplomato in composizione con studi in direzione d'orchestra. Lavoro a Quarto Oggiaro e il quartiere lo vivo quotidianamente con gli amici d'infanzia. Frequento i concerti di musica da camera organizzati qui a Villa Scheibler: spesso si pensa al concerto classico destinato a pochi, in posti lussuosi in centro, invece anche in periferia ci sono bellissime realtà che frequento da spettatore».

Com'è il suo lavoro? L'abbiamo vista a Sanremo.

«Lavoro da alcuni anni per il Festival, ho iniziato con Dardust curando le orchestrazioni di Soldi per Mahmood. Non sono un direttore d'orchestra classico anche se ho una formazione classica, principalmente dirigo quello che scrivo. Mi chiamano a dirigere a Sanremo perché unisco musica leggera e classica, appunto. Il Festival mi dà molta visibilità, ma io in generale faccio altro».

Cioè cosa fa?

«Dirigo le orchestre per il cinema e per registrazioni, come per esempio ho fatto per Casanova opera pop di Red Canzian. Dirigo quando è richiesta conoscenza di determinate tecnologie, suoni elettronici, sequenze. Ho suonato per anni come musicista classico, adesso lo faccio tempo permettendo. Mi occupo di arrangiamenti e produzione musicale di musica leggera, scrivo e registro archi, come per gli ultimi dischi di Mahmood e Giusy Ferreri, e per quello di Gabbani che uscirà. Sto dietro le quinte, al Festival invece mi si vede».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA