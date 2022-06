Fidanza (Fratelli d'Italia) indagato per corruzione: «Sono sereno». La Procura: «Scambio di favori»

L'europarlamentare Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia) è indagato per corruzione. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per le dimissioni (il 25 giugno 2021) del consigliere comunale di Brescia, Giovanni Acri che, secondo l'accusa, lasciò l'incarico per far posto a Giangiacomo Calovini, ritenuto appartenente alla corrente politica di Fidanza. Acri, in cambio, secondo la Procura, avrebbe ottenuto l'assunzione del figlio nello staff dello stesso eurodeputato. Il figlio di Acri era ancora minorenne: aveva 17 anni quando venne assunto come assistente da Fidanza. Secondo l'inchiesta, coordinata dall'aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi, Acri sarebbe il «corrotto», perché avrebbe commesso un «atto contrario ai doveri d'ufficio», e Fidanza il «corruttore». «Sono più che sereno, non ho commesso alcun atto illecito e sono certo che le indagini lo dimostreranno», ha commentato Fidanza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA