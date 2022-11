Milano, al Carcano "il mito delle donne": l'eroine della tragedia greca per parlare di oggi

di Ferruccio Gattuso

Dal teatro al bar e ritorno: la formula (di successo) di Davide Lorenzo Palla torna al Teatro Carcano, dopo Shakespeare da bar dello scorso ottobre, con la serata in data unica Il Mito delle Donne. Questa sera sul palcoscenico di corso di Porta Romana si raccontano, attraverso prosa, musica e lezioni di classicità, tre figure femminili corrispondenti ad altrettanti capolavori della tragedia greca. Passaggi significativi di tre pièce incentrate sulle figure di Medea, Antigone e Elena, riadattate da Palla e portate in scena per tre settimane per bar e locali milanesi: «È un punto di arrivo di divulgazione culturale sulle tematiche del femminile – spiega l’attore e regista – Questi personaggi ci servono per confrontare le loro storie universali e classiche con l’attualità: avvicinando a Medea il tema dell’integrazione, ad Antigone quello della giustizia e a Elena quello della guerra. A tutto questo si aggiungeranno momenti musicali e, poiché alla conduzione insieme a me ci sarà l’attrice e comica Annagaia Marchioro, non saranno poche le incursioni nella comicità». Nella serata del Mito delle Donne il cast è, a parte Palla, tutto al femminile: oltre alle attrici coinvolte nel progetto, da Letizia Bravi a Monica Faggiani, da Eleonora Giovanardi a Debora Mancini, saranno presenti anche “specialiste” come la scrittrice e grecista Angela Lombardo e l’avvocatessa Manuela Ulivi dell’Osservatorio Violenza sulle Donne. L’incasso della serata verrà infatti devoluto all’associazione Cadmi per raccogliere fondi a sostegno delle donne vittime di violenza. «La forza di questi classici greci ha conquistato nei bar un pubblico trasversale, a dimostrazione della loro straordinaria modernità - spiega Davide Lorenzo Palla – Non c’è quasi bisogno di spiegare perché, per fare un esempio, la ribellione di Antigone alle leggi ingiuste nella tragedia di Sofocle è la stessa delle coraggiose ragazze iraniane che stanno combattendo per la propria dignità di esseri umani. Non a caso la nostra Antigone compie il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli».

Il 15 novembre. Corso di Porta Romana, 33. Ore 19.30. Biglietto 23 euro. Info@teatrocarcano.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 06:35