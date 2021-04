Ritrovata dopo 77 anni la tela di Poussin trafugata dai nazisti: era a casa di un antiquario

Un po’ giallo storico, un po’ spystory internazionale, un mistero durato oltre 70 anni che ora si conclude con un lieto fine. I carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Monza hanno ritrovato il quadro Loth avec ses deux filles lui servant à boire attribuito all’artista francese Nicolas Poussin (Les Andelys 1594 - Roma 1665). Era stato rubato nel 1944 da militari tedeschi da un appartamento di francesi ebrei a Poiters e da allora nessuno degli eredi era riuscito a ritrovarlo. Le indagini sono iniziate un anno fa, il 25 maggio dopo la denuncia dell’avvocato di una 95enne svizzera e di un 65enne americano, che produsserouna corposa documentazione sulla proprietà dell’opera. Nei rapporti si legge che già il 22 febbraio 1946 i loro familiari avevano avviato le ricerche interessando la Commission de Récupération Artistique che si occupava delle opere rubate in Francia dai nazisti. Pietra miliare di questo impegno è l’inserimento del quadro, nel 1947, nella pubblicazione Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945, redatto dal Bureau Central des Restitutions francese. Nel 2017 la tela era arrivato a un antiquario emiliano che lo aveva esposto a una mostra-mercato a Bruxelles. Il vero proprietario però era un collega milanese che nel 2019 lo aveva portato in Olanda per una fiera e qui un esperto lo aveva riconosciuto come una delle opere contenute nel Répertoire. I carabinieri hanno ricostruito in modo certosino i passaggi fino a risalire a una casa in provincia di Padova dell’antiquario milanese, al quale è stato sequestrato il dipinto per la restituzione ai legittimi proprietari.

