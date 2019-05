Carabiniere perde il controllo della moto e cade a terra mentre torna a casa, muore a 37 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta. IlAngelo Panarelli, èresso il Policlinico di Milano dopo essere stato coinvolto in unlo scorso venerdì in via Cassala a. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma potrebbe essersi trattato di una distrazione che ha portato il centauro a cadere rovinosamente in terra senza coinvolgere altri mezzi.Da subito le sue condizioni sono sembrate gravissime, era stato portato con urgenza in ospedale, ma il trauma cranico e toracico riportato nell'impatto non gli hanno lasciato scampo ed è morto dopo 3 giorni di coma. Il 37enne era carabiniere presso le Api del nucleo radiomobile. Venerdì aveva appena terminato il turno di lavoro alla caserma Montebello e stava rincasando.Qualche giorno prima, sempre nello stesso punto, c'è stato un altro incidente dove era morta un'altra donna. Purtroppo, riferiscono le autorità, di tratta di un punto non nuovo a gravi incidenti.