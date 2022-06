Capotreno Trenord preso a colpi di catene. I sindacati: «Sciopero di 2 ore giovedì 23»

Sono circa le 18 di martedì 21 giugno quando, alla stazione di Belgioioso (Pavia), sul treno regionale Trenord 10780, un capotreno viene accerchiato e aggredito da quattro persone, armate di catena, non appena si aprono le porte della carrozza. Il motivo? Apparentemente futile scaturito da un alterco. Le conseguenza sono pesanti per il capotreno che ha riportato una frattura scomposta della spalle, contusioni varie, guaribili con diverse settimane di prognosi

PROTESTA E SCIOPERO «Questo gravissimo atto si aggiunge ad altri tre gravi episodi di aggressione successivi, in ordine temporale, ai noti fatti di Peschiera del Garda», scrivono in una nota congiunta i sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Orsa, Fast Confsal, UGL Ferrovieri, Faisa Cisal), esprimendo «solidarietà e vicinanza ai lavoratori vittime di questi ennesimi drammatici episodi che testimoniano un trend di rapida crescita costante». Parlano di «atti criminali e ingiustificabili». Le sigle sindacali chiedono di «riavviare il confronto con l’azienda per affrontare e risolvere le criticità legate alla sicurezza del personale, problema la cui soluzione non può più essere procrastinata». E, come segno di protesta, hanno proclamato giovedì 23 due ore di sciopero, dalle 10 alle 12

DISAGI Lo sciopero interesserà capitreno, macchinisti e personale di assistenza Trenord. L’agitazione, spiega l’azienda, «potrà causare ripercussioni – limitazioni, cancellazioni e ritardi – sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express fino al completo ripristino della circolazione ferroviaria». Viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 10 e arrivo a destinazione finale entro le 11. Trenord consiglia ai passeggeri, prima di mettersi in viaggio, di verificare sull’app l’andamento della circolazione in real time, selezionando il treno di proprio interesse. In stazione si suggerisce di prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA