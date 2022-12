Milano, l'austerity "taglia" il concerto di Capodanno in piazza Duomo. Sala: «Sicurezza garantita»

di Paola Pastorini

Spese da centellinare, sfuma il concerto di Capodanno in piazza Duomo: i fondi del Comune sono serviti per luci e abeti. LOW COST Lo ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Sala, durante un convegno. «Quest’anno non credo che faremo niente» ha spiegato. «Nel senso che i pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie, ma non prevediamo un evento di Capodanno. D’altro canto quello che ho spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà. Quindi sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è. Nella nostra valutazione pensiamo che a Capodanno sia meglio non far nulla». SICUREZZA Naturalmente il ricordo va immediatamente alle aggressioni e agli abusi dello scorso 31 dicembre. Per questo, spiega Sala l’area sarà presidiata, nessun risparmio sulla sicurezza. «Senza dubbio», sottolinea. «Ne abbiamo parlato con prefetto e questore e la piazza dovrebbe essere più presidiata». REGIONE LOMBARDIA Natale all’insegna del risparmio anche per la Lombardia. Ieri s Palazzo Lombardia il via alle iniziative con i presepi, l’albero, il Piccolo coro di Santa Maria Ausiliatrice. «Grande gioia rivivere insieme il Natale senza limitazioni, compensata parzialmente dal fatto che dovremo risparmiare sull’energia», ha detto il presidente Attilio Fontana. Per questo motivo la pista di pattinaggio su ghiaccio «non l’abbiamo montata». E l’albero centrale della piazza è stato acceso grazie a bici collegate a un sistema di cogenerazione elettrica. Infine il vescovo Mario Delpini, al Belvedere di Palazzo Lombardia ha benedetto la “Natività”, dipinta da un maestro leonardesco del XVI secolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA