Capodanno “blindato” per frenare il Covid: controlli serrati nelle piazze, nei luighi della movida e nei locali.

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza, che si è riunito in Prefettura, ha stabilito nuove misure per la notte di San Silvestro e per il primo gennaio. «L’innalzamento dei contagi per la pandemia ci obbliga purtroppo a un Capodanno con nuovi divieti - dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza -. Il Comune si è attivato perché possa trascorrere in sicurezza, con presenze e presidi speciali. Raccomandiamo ai cittadini il rispetto delle regole, quelle straordinarie e quelle che riguardano la sicurezza in strada, esplodere botti o guidare in stato di ebbrezza non solo è vietato ma soprattutto molto pericoloso. A tutti i cittadini e in particolare a chi in questi giorni lavora il mio augurio di buone feste».

DISPIEGATE 62 PATTUGLIE Tutte le forze dell'ordine disponibili saranno in campo. Il 31 dicembre saranno attive, in servizio esterno di pronto intervento, 62 pattuglie, per evitare festeggiamenti all’aperto, assembramenti da ultimo dell’anno e comportamenti scorretti, pericolosi per il diffondersi del virus. Anche i locali saranno sorvegliati speciali, all’interno dei quali potranno accedere solo coloro che sono muniti di Green pass e i ristoratori dovranno far rispettare il distanziamento fra clienti: no a balli e stravaganze varie. Sotto stretta sorveglianza le zone della movida, dalla Darsena a corso Como, perché sono proibite feste sotto le stelle in attesa della mezzanotte. «I servizi riguarderanno tutta la città metropolitana», si legge nella nota inviata dalla Prefettura. Inoltre, sono in corso da alcuni giorni servizi specifici da parte del nucleo antiabusivismo e annonaria per il controllo sulla vendita di fuochi d’artificio e altri prodotti legati al Natale e Capodanno. Sarà sempre operativa la Centrale dei vigili presso il Comando di via Beccaria ed è attiva Protezione civile per eventuali interventi.

MEZZI DI TRASPORTO La notte del 31 dicembre e per tutto il 1° gennaio sarà possibile spostarsi con il trasporto pubblico, «ricordiamo però – dicono dalla Prefetuche per salire sui mezzi sono necessari mascherina Ffp2 e Green pass. Per i dettagli sugli orari è possibile scaricare l’app o collegarsi al sito di Atm

