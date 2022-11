di Greta Posca

Capita se si esca per divertirsi, capita che si esca per ballare; capita che si voglia trascorrere una serata tra amici o con la propria anima gemella. Ma c'è invece chi decide di uscire di sera solo per il gusto della rissa e della provocazione. Fino a usare le armi.



