Cantieri sotto l'ombrellone: asfaltature, binari, messa in sicurezza di ponti e tombini in sei zone

Lavori in corso e vie chiuse al traffico, code e deviazioni in agguato per auto e mezzi pubblici. Milano affronta i grandi cantieri estivi di manutenzione straordinaria: si rifanno strade e si sostituiscono i binari, così i tram producono meno rumore, meno vibrazioni, con più sicurezza e comfort per i passeggeri. «È vero che i cantieri creano disagi, anche d'estate, sebbene il traffico sia ridotto - ammette l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - ma una città vitale ed efficiente si misura anche dalla capacità di rinnovare le proprie infrastrutture».



MONTELLO- BAIAMONTI Si lavora fino al 6 settembre per interventi da 3,4 milioni: sono rimossi i vecchi binari in Montello-Ceresio e quelli in disuso di fronte a Paolo Sarpi; le nuove rotaie sono antivibranti e scongiurano la formazione di crepe insidiose ai lati. Le auto sono deviate su via Bramante e per i deviamenti Atm consultare il sito.

SEMPIONE-DOMOSSOLA Da sabato e fino al 13 settembre si rinnova l'armamento tramviario anche tra corso Sempione e via Domodossola. Un intervento da circa un milione.

VIA DEGLI IMBRIANI Prosegue fino al 5 settembre il rinnovo del fondo stradale e dei binari in via Degli Imbriani e nella tratta tra piazzale Bausan e via Ugoni-Scalvini, alla Bovisa, per una spesa di due milioni. Rifatti anche scambi e diramazioni.

PONTE DI VIA FARINI Il cavalcavia che scavalca la stazione Porta Garibaldi è chiuso fino al 6 settembre: si tratta di un'ambiziosa riqualificazione da 12 milioni (suddivisi fra Comune e Rete Ferroviaria Italiana) per rifare carreggiata, binari centrali, marciapiedi.

VIA MELCHIORRE GIOIA Traffico a singhiozzo per la manutenzione dei tombini e delle gallerie sotterranee dove passa il Naviglio Martesana. Cosi da pulire tutto il percorso delle acque del Seveso sotto la città. I lavori, che non interessano controviali e marciapiedi, sono in due trance: la prima si conclude domenica; la seconda, invece, dura 400 giorni.

VIA GONIN Mini cantiere al Lorenteggio per posare il parapetto al posto dei new jersey.



