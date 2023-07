Restyling urbani e lavori alla metro, nella città cantiere cambia la viabilità

di Simona Romanò

Slalom fra i cantieri estivi, che sono spuntati tra gli inevitabili disagi per chi resta in città. Strade e cavalcavia da sistemare, binari dei tram da rifare. E poi i lavori della M4 che prevedono cambi di viabilità. Infine, si aggiungono le manutenzione lampo di vie e marciapiedi, che si programmano in estate quando la città si svuota.

GHISALLO

Sul Cavalcavia del Ghisallo, che collega Milano con le autostrada A8 e A4, la manutenzione straordinaria da 1 milione 150mila euro è iniziata il 10 luglio, ma il periodo da bollino “rosso” scatta oggi: fino al 25 luglio sarà chiuso in ingresso città e “ridotto” ad una sola corsia in uscita. Poi, fino al 17 settembre, sarà aperto in maniera parziale.

PIAZZA VELASCA

Chiusa (e lo sarà per quindici mesi) per costruire un tratto di tunnel sotterraneo che collega la nuova linea Blu (fermata Sforza-Policlinico) alla Gialla (stazione Missori): sono deviati i mezzi pubblici, via Pantano è a senso unico; largo Richini è percorribile solo da via Pantano a via Chiaravalle; e via Chiaravalle è a senso unico.

SAN VITTORE

Stop alla circolazione, per circa 4 mesi, in via Carducci, nel tratto tra le vie San Vittore e De Amicis/Olona, così da realizzare il corridoio di collegamento tra la M2 e la M4 alla stazione Sant’Ambrogio: si tratta di un punto molto trafficato e strategico per la viabilità della zona.

NAVIGLI

Un altro cantiere impattante in un quartiere della movida è quello di piazza XXIV Maggio dove, sul lato verso corso San Gottardo, sono partiti i lavori per la riqualificazione dei binari tranviari.

BUENOS AIRES

Lavori in notturna (dalle 20 alle 5 del mattino) per posare il cordolo per mettere in sicurezza la pista ciclabile, tratteggiata in fretta e furia ai tempi della pandemia. Poi, dall’autunno parte la fase del restyling più impegnativa, che prevede l’allargamento dei marciapiedi, per creare un grande boulevard pedonale, la riasfaltatura della ciclabile in pasta rossa e la graduale eliminazione dei parcheggi.

NUOVI BINARI TRAM

Un altro cantiere che crea disagi è quello di via Montegani, nel cuore dello Stadera, per la sostituzione dei binari del tram, degli scambi dei tram e del manto stradale, visto che l’asfalto prenderà il posto del pavè. Fine lavori: 31 agosto. Cambia il servizio del tram 3 e dei bus B3 e N15 (info sito Atm).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 06:00

