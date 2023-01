Allevamento di animali lager: scoperte carcasse di cani in decomposizione

di Redazione web

Una donna di 40 anni e un uomo di 80 sono stati denunciati dai carabinieri per maltrattamento di animali dopo un controllo all'interno di un allevamento e rifugio per cani a Cornaredo (Milano). Lo scorso 14 gennaio i militari del Nas e della compagnia di Corsico hanno organizzato l'accertamento alla struttura gestita dall'80enne. L'ispezione ha consentito di scoprire cattive condizioni igienico sanitarie dei box degli animali e in generale dei locali la cui rappresentante legale risulta la 40enne.

Carcasse di cani in decomposizione

I carabinieri hanno trovato un bracco, non registrato, evidentemente sottopeso e in stato di incoscienza, riverso a terra nel suo spazio fatiscente. Sono emerse inoltre due carcasse di cani in stato di decomposizione chiuse in sacchi neri per rifiuti urbani. Sugli esemplari sarà disposta l'autopsia per capire le cause del loro decesso e attribuire eventuali responsabilità. Gli altri 27 animali presenti sono stati sequestrati e custoditi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 18:55

