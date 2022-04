Tornano i camion militari a Bergamo. Ma stavolta è per un film sul dramma del Covid

A Bergamo tornano le colonne di camion militari, che il 18 marzo di due anni fa iniziarono a trasportare le vittime del Covid fuori dalla città e dalla Lombardia, a causa della mancanza di posto negli obitori e nei cimiteri. Si tratta però di un film: quella scena così drammatica sarà girata questa sera, nell'ambito di un cortometraggio sul dramma di Bergamo intitolato proprio 18 marzo.

Diretto dal regista bergamasco Beppe Manzi e prodotto da Oki Doki Film, il corto è ispirato a una storia pubblicata su La 27esima Ora del Corriere della Sera, quella di due persone che si sono conosciute online durante il lockdown e che riusciranno poi a vedersi anche di persona. Stasera viene girata quella che sarà l'ultima scena del film, motivo per cui l'esercito ha messo a disposizione quattro autocarri tattici leggeri dello stesso tipo di quelli utilizzati due anni fa per il trasporto delle bare.

Tuttavia i mezzi militari non imboccheranno via Borgo Palazzo, dove un cittadino scattò la nota foto simbolo, ma stanno sostando davanti al cimitero monumentale. Nei giorni scorsi erano state girate alcune scene interne in diverse zone di Bergamo. Il film durerà 18 minuti e sarà distribuito nei festival internazionali. La fotografia è curata da Fabio Cianchetti, già direttore della fotografia di film di registi quali Bertolucci e Benigni. La colonna sonora è curata da Federico Laini e Nicola Gualandris di Triangolo Lab. I due attori protagonisti sono Giovanni Anzaldo ('Il capitale umano' di Paolo Virzì) e Melissa Bartolini ('Fino a qui tutto bene' di Roan Johnson).

