Caldo apocalittico, notti tropicali con 29 gradi. Nel weekend il picco di oltre 39

Calura insopportabile, opprimente. Che si sente anche di notte quando, a Milano, come se fossimo ai Tropici le temperatore sono fisse a 29 gradi. E comunque sempre superiori a 25. Di giorno, oggi si è arrivati a 37 gradi, e da domani si prevede un ulteriore rialzo, con il picco nel weekend a quota 38-39 gradi.

CALDO RECORD: PREVISIONI

«Ad oggi sembra possibile un calo delle temperature verso la metà della prossima settimana», dicono dall’Arpa, ma è troppo presto per previsioni attendibili.

ALLERTA SALUTE

«Un fortissimo disagio e danni per il fisico che non recupera, perché ormai è circa un mese che l’anticiclone africano staziona sulla nostra città», dicono gli esperti di Arpa. Che consigliano ai soggetti «più a rischio come bambini e anziani, di evitare le attività all'aria aperta generalmente dalle 12 alle 16»

