Shambala addio, chiude il pioniere dell'asian fusion. Vezzoni: «Cerco nuove avventure»

di Claudio Burdi

Cala il sipario sul ristorante Shambala, tra i pionieri della cucina asian fusion, thai e vietnamita a Milano. Il ristorante di via Ripamonti aveva aperto i battenti 23 anni fa, per volontà di Sergio Vezzoni e del padre che trasformarono un'ex-cascina in un luogo magico, dove tanti avventori hanno potuto apprezzare un viaggio nel sud est asiatico, non solo gastronomico. Sale interne e giardino incantato in stile orientale, tra statue di Buddha e la tipica fontana di carpe, circondato da salici, piante di canapa e bambù, il Shambala è una sorta di locanda asiatica fra il verde. Un locale che è stato per decenni punto di riferimento per chi volesse un'oasi esotica dentro alla città.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 08:40

