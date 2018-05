I grandi marchi internazionali sbarcano a Milano, investendo milioni di euro. La città si conferma attrattiva non solo per le griffe dell’alta moda, ma anche per i colossi della ristorazione e della tecnologia.



Apre in estate (top secret il mese esatto) l’Apple Store in piazzetta Liberty e a settembre si inaugura il primo store italiano di Starbucks in piazza Cordusio nell’ex palazzo delle Poste. A luglio sarà la volta del negozio di moda donna Parfois e nella primavera del 2019 toccherà a Uniqlo, la catena d’abbigliamento giapponese che fa impazzire le fashion addicted di tutto il mondo: moda fashion a prezzi democratici. L’opening avverrà in piazza Cordusio 2, ovvero la stessa piazza di Starbucks, che così diverrà un nuovo polo d’attrazione del centro. Mesi caldi con taglio di nastri e aperture al pubblico importanti.



Soddisfatto il sindaco Giuseppe Sala: «I numeri dicono che Milano sul food ha avuto un notevole progresso. Starbucks mi ha confermato che aprono a settembre e mi hanno inoltre ribadito che dall’America guardano a Milano con grande interesse». Il colosso Usa è pronto ad aprire il negozio più grande d’Europa: sarà molto più che una caffetteria con annessa la torrefazione - in gergo “reserve roastery” - ma un vero luogo di ritrovo e di socializzazione, all’insegna dell’eleganza, grande 2.400 metri quadri. E per meglio inserirsi nel clima milanese è stata stretta la collaborazione con la panetteria Princi. Non sarà da meno Apple che sta cambiando il volto di piazzetta Liberty con una maxi scalinata dagli ampi gradoni. Lo store avrà un design che, da Palazzo Marino, giudicano «incredibile»: sullo sfondo svetterà un parallelepipedo di vetro, alto 7 metri con incisa la mela morsicata, abbellito da cascate d’acqua e un maxischermo per il cinema all’aperto.



I lavori sono già in corso anche per lo showroom Uniqlo: i clienti potranno perdersi in tre piani, dall’intimo ai cappotti. Rivoluzione anche in Stazione Centrale dove Grandi Stazioni riqualificherà l’area di “coda” della Stazione: i cento magazzini nel chilometro e mezzo delle vie Aporti e Sammartini diverranno il distretto del cibo e del design con ristoranti e locali per ogni tipo di clientela

