Partorisce a casa di un amico e taglia il cordone ombelicale: madre e bimbo trasportati in codice rosso in ospedale. Come stanno

Una serata tra amici si è trasformata in una notte di paura. Una donna di 30 anni e il suo bimbo appena nato sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, entrambi in gravi condizioni, dopo che la donna ha partorito a casa di un amico chiudendosi in bagno. È stata lei stessa a tagliare il cordone ombelicale, senza però clamparlo, un errore fatale che ha messo a rischio la vita di entrambi.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni la donna è stata colta da contrazioni improvvise mentre era in bagno a casa di amici. Come riporta il sito ciaocomo.it è accaduto tutto lunedì sera attorno alla mezzanotte a Bulgorello di Cadorago (Como), quando la donna ha partorito in bagno.

Anche la mamma, sotto choc, perde molto sangue, ma resta cosciente. Entrambi vengono trasportati in codice rosso in ospedale la situazione è molto grave .

Come stanno madre e figlio

«Dopo una notte in osservazione al Sant’Anna oggi il quadro clinico, che inizialmente sembrava gravissimo - come riporta ciaocomo.it - è in miglioramento. Il piccolo sembra si sia ripreso e che non abbia riportato danni neurologici. Anche la madre st

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 17:31

