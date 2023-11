Trovato corpo di un uomo nel fiume Lambro in stato di decomposizione: chi era la persona deceduta e perché non aveva vestiti?

di Redazione web

È di un uomo il corpo recuperato nelle acque del fiume Lambro stamani a Milano. L'intervento di recupero, in via Rombon, dopo che un passante aveva dato l'allarme, è stato reso difficoltoso dalle condizioni del terreno lungo l'argine. Il corpo trovato nel fiume era privo di vestiti e in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sta arrivando il medico legale per una prima ispezione sul cadavere

Le indagini

Le indagini per dare un'identità alla persona deceduta, che sembra non avesse vestiti, sono affidate agli agenti della Questura che sono intervenuti con il medico legale il quale dovrà accertare le cause del decesso che, a giudicare dalle condizioni del corpo, non sarebbe recente.

Corpo in decomposizione

