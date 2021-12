Milani, caccia al tampone introvabile: assalto a farmacie e ospedali

Tamponi chimera negli ultimi due giorni prima del Natale. Code chilometriche, attese di ore, agende piene fino a gennaio per i rapidi nelle farmacie. Idem i drive through degli ospedali. I più fortunati riescono a trovare un posto il 27 dicembre. Poi, vi sono le disdette, che danno qualche timida speranza. «Noi lavoriamo fino a esaurimento scorte», dicono i farmacisti, ma ormai non ce la fanno quasi più. E in qualche vetrina è già comparsa la scritta: «Fine tamponi».



FARMACIE E CENTRI SOLD OUT Primo posto disponibile alla Pharmacy Rombon è il 27 dicembre. Alla Formaggia, «oltre 300 tamponi al giorno, senza appuntamento, dalle 8 alle 13, con centinaia di persone sul marciapiede di corso Buenos Aires». La farmacia Premuda ha ritmi di «un tampone ogni 10 minuti». La Carretti di via Mac Mahon «ogni quarto d'ora». Zero posti ieri nella farmacia in corso Lodi per i tamponi rapidi, esauriti i fai da te. All'Auxologico, a parte un posto last minute in via Procaccini ieri, le prime disponibilità sono il 27 dicembre a Meda- Pioltello e il 28 alla Capitanio.



RICHIESTE ESPLOSE Oltre a quelle dei non vaccinati obbligati al test per il green pass, si sono aggiunte quelle dei milanesi in partenza per le festività e quelle dei prudenti che, seppur immunizzati, vogliono controllare il proprio stato di salute prima di incontrare, a Natale, parenti e amici. Ma è anche il boom di contagi ad aver provocato l'assalto: infatti, la crescita degli infettati in Lombardia sta mettendo in difficoltà il tracciamento dell'Ats, che fatica ad assegnare gli appuntamenti ai quarantenati e ai postivi in attesa di negativizzarsi. E molti, in attesa di trovare un posto per i molecolari, ripiegano sui test rapidi che però non hanno valenza per il sistema sanitario.



TEST RECORD In tutto, nell'Ats di Milano, tra il 13 e il 19 dicembre sono stati eseguiti 300mila test, tra tamponi rapidi (circa 30mila al giorno, soprattutto nelle farmacie) e molecolari (10mila quotidiani). E i numeri sono destinati a salire: l'Ats ha così chiesto agli ospedali pubblici di aumentare gli slot, a disposizione dei medici di base per i pazienti Covid, da 3mila a 4mila al giorno.



CODE NEGLI OSPEDALI Le file sono lunghissime anche nei punti tamponi degli ospedali e nei drive through dei nosocomi, come quello del San Paolo dove il traffico delle auto in coda è regolato dai vigili: qui, a settembre processavano una media di 150 test al giorno, negli ultimi dieci giorni, sono arrivati a una media di 500. Al Policlinico si è passati, invece, da 400 a 900. E si è tornati a fare test anche a Trenno con 170-180 tamponi al giorno.

