Bus dirottato, il bambino eroe: «Mi sono liberato e ho dato l'allarme con il cellulare»

Sarebbe potuto proseguire senza intoppi, il piano di, l'autista senegalese che avoleva arrivare all'per fare una strage. Se non fosse stato per uno dei 51 ragazzini a bordo del pullman, che è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme ai«Eravamo: lui (l'autista, ndr) ha svuotato queste taniche di benzina, ci ha legato e ha sequestrato tutti i telefonini» racconta il, che ha sfruttato una distrazione dell'autista per recuperare uno degli smartphone. «Uno dei telefoni, quello di un mio compagno - racconta l'eroe -, è caduto per terra: così sono riuscito a togliermi le manette, facendomi anche un po' male, e sono riuscito ad avvertire i carabinieri».