Terrore in strada: pullman con 30 bambini si ribalta e finisce nel fosso

Bus di pellegrini si scontra con una scavatrice: almeno 35 morti

Un bus con numerosi bambini a bordo è uscito di strada a Besate , in provincia di Milano . I bambini starebbero tutti in buone condizioni, ma l', l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, ha dichiarato la maxiemergenza per il numero elevato di bimbi coinvolti. Il mezzo è finito nel fossato che costeggia la statale.Ildella dittaera stato utilizzato da una scuola per una gita. L'incidente si è verificato mentre la comitiva di bambini rientrava a scuola.