Troppa pressione: il 18,5% dei medici ospedalieri lombardi soffre di sintomi da burnout

Il 18,5% dei medici ospedalieri lombardi mostra sintomi da burnout. A dirlo è un'indagine condotta tra novembre 2021 e marzo 2022 dall'università degli studi Milano Bicocca, in collaborazione con Anaao-Assomed Lombardia, su oltre 950 medici lombardi. Secondo lo studio, l'incidenza cresce per i disturbi di spettro ansioso o depressivo, che si attestano rispettivamente al 32% e al 39% circa.

Le donne risultano avere punteggi sistematicamente più elevati e autoefficacia percepita minore, ossia scarsa fiducia nelle proprie capacità. Il 71.6% sospetta di aver sofferto di burnout e il 59,5% teme di poterne soffrire in futuro. Età avanzata e anzianità di servizio si associano a livelli minori di ansia e sindrome da burnout, mentre gli specializzandi risultano percepirsi meno autoefficaci. Sebbene il fenomeno fosse già presente prima del Covid, l'emergenza pandemica ha acuito e messo in luce ulteriormente il problema: l'84,4% dei medici lombardi dichiara che la pandemia ha avuto un impatto di grado medio o grave sul proprio benessere lavorativo e la percezione di burnout è risultata maggiore, soprattutto per chi ha avuto colleghi o parenti con gravi conseguenze dall'infezione da Coronavirus.

