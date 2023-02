Bullismo, in Lombardia dati choc: quasi un giovane su due ne è vittima. Il primo pretesto è l'aspetto fisico

Bullismo, in Lombardia e in Italia dati scioccanti: quasi un ragazzo o ragazza su due è vittima di bullismo o cyberbullismo. Lo rilevano i dati dell'Osservatorio Indifesa 2022-2023 realizzato da Terre des Hommes insieme a OneDay e alla community di ScuolaZoo, secondo cui il 43,2% dei ragazzi e delle ragazze lombarde è vittima di bullismo o cyberbullismo (il 47,7% a livello nazionale). Il pretesto principale per cui vengono attaccati è l'aspetto fisico.

Slay, l’app che “bullizza”gli hater: si possono fare solo complimenti

Bambina muore in diretta durante il Choking game su TikTok

Un giovane su due è vittima di bullismo

Gli effetti di questo tipo di violenza generano perdita di autostima e di fiducia negli altri nel 33,2% dei rispondenti, oltre a isolamento e allontanamento dal resto dei coetanei (20%). Il 17,6% tra ragazzi e ragazze dice di aver sofferto di ansia sociale e attacchi di panico, e di un peggioramento del rendimento scolastico, o addirittura rifiuto della scuola (17,3%).



Tra gli effetti subiti dalle vittime di bullismo ci sono anche disturbi alimentari (10%) depressione (9%) e autolesionismo (7,26%). Solo il 4% degli adolescenti si rivolge ad un adulto o a uno sportello se assiste a episodi di bullismo o cyberbullismo. Il 14% non fa nulla, la maggioranza tra loro cerca di dare un supporto diretto alla vittima e non lasciarla sola 30%. Sia che ne siano vittime o meno, il 33% dei ragazzi e delle ragazze non parlano con nessuno di bullismo e cyberbullismo (e la percentuale è più elevata rispetto al 31,5% rilevato a livello nazionale). Il 25,7% ne parla con amici, il 17,5% con la mamma (in tutta Italia questo dato sale al 21%) il 6,5% con gli insegnanti, l'1,12% ne parla con lo psicologo a scuola.



Anche in Lombardia, come nel resto d'Italia, per la maggior parte dei partecipanti, il 69%, la scuola non fa abbastanza per prevenire questi due fenomeni. «Parlando di un tema così delicato e purtroppo ancora molto pervasivo, come il bullismo e cyberbullismo, i ragazzi e le ragazze non vogliono, o non riescono a chiedere aiuto alle figure adulte», afferma Paolo Ferrara, Direttore Generale Terre des Hommes Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA