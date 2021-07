La villetta degli orrori: 16 cuccioli trovati tra rifiuti e escrementi. In casa anche una pistola

Trovati sedici cani di grossa taglia in condizioni igieniche pessime all'interno di una villetta di Buccinasco, in via Nearco. I cuccioli, tutti incroci tra pitbull e cane corso, sono stati trovati nella serata dell’8 luglio in mezzo a rifiuti, escrementi e oggetti accumulati probabilmente da molto tempo. In seguito ad alcune segnalazioni, come si legge su Milano today, gli agenti della locale sono intervenuti presso la villetta insieme ai veterinari dell'ATS che hanno descritto quella scena come agghiacciante.

Infermiera no vax muore di Coronavirus. Su Facebook scriveva: «Non fate il vaccino, è un esperimento sociale»

Nella villetta vivono una donna di 63 anni e il figlio di 31, entrambi denunciati in base all'articolo 727 del codice penale che punisce l'abbandono di animali o la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. L'intervento per salvare i cuccioli non è stato semplice, sia per la situazione della casa sia per la scarsa collaborazione del 31enne. Dopo una mediazione, gli agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza alcuni dei cani adulti, posti a guardia, e hanno perquisito i locali.

Iraq, incendio nell'ospedale Covid: esplode bombola di ossigeno, almeno 64 morti e oltre 100 feriti

Oltre a questo, sotto il materasso del letto è stata trovata una pistola calibro 357 magnum con più di sessanta proiettili, del valore di alcune migliaia di euro e risultata rubata in una casa cinque anni fa. In un'altra stanza gli agenti hanno trovato due archi e dieci frecce. Tutte le armi sono state sequestrate e il giovane è stato denunciato anche per maltrattamenti in famiglia, illecita detenzione di armi e ricettazione.

I veterinari dell'Ats si sono messi al lavoro per recuperare i cani, per la maggior parte privi del microchip, i quali saranno sottoposti alle visite mediche e alle cure necessarie. Il Comune di Buccinasco ha disposto la pulizia dei locali della villetta per ripristinare condizioni dignitose dal punto di vista igienico-sanitario.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA