Il ritorno di Bryan Adams tra chitarra e rock: «Oggi mi diverto più di prima»

Riff di chitarra e standard rock: So Happy It Hurts è un ritorno di Bryan Adams alle sonorità anni ’80 e ‘90. Dodici tracce appena pubblicate che siglano il suo quindicesimo album in studio. «Sono grato di essere ancora in pista», racconta il cantautore canadese reduce dal calendario Pirelli - di cui è stato il fotografo e per cui ha scritto On the road - e dal successo del musical Pretty Woman per cui ha composto, con il suo produttore di sempre Jim Vallance, le musiche. «Sarà per la mia famiglia, per la nuova etichetta, ma a 62 anni, di cui 40 di carriera, mi diverto più di prima. Invecchiando ho più controllo. Sono felice di cavarmela ancora».

Prima la pandemia, poi la guerra: So Happy It Hurts ha un titolo positivo nonostante tutto.

«Gli artisti devono continuare a fare musica. Di guerre e di situazioni terrificanti ne abbiamo vissute. Dalla questione Siria all’Iraq, alla crisi dei rifugiati. Sicuramente quello che sta succedendo in Ucraina è molto pesante, e soprattutto, non sappiamo prevedere come andrà a finire. Aggiungiamoci la pandemia. Questo album doveva uscire già un anno fa, ma non si trovava una stamperia di vinili».

In Kick Ass c’è esigenza di rock. Perché?

«Perché è quello che vuole la gente. Il rock è andato avanti. Ricordo Waking up the neighbours, il mio album che uscì negli anni ’90 quando gli americani stavano attaccando l’Iraq. Oggi è come ieri, la differenza è che i video della guerra li ritroviamo su TikTok. La musica risolleva lo spirito. Quello che cerco di fare, prima di tutto per me. E ritornando al rock, poco trasmesso nelle radio italiane ma più accessibile su internet, credo stia ricominciando ad avere successo. I Måneskin? Mi piacciono. E come le giovani band, possono rompere il format classico. L’immagine va bene all’inizio ma poi è la musica che conta».

I ain’t worth shit without you è un brano dove canta la forza delle donne. Non c’è oggi troppo politically correct?

«Credo che le donne debbano guidare il mondo e solo così diventerebbe un posto migliore. Il troppo politically correct? Chi se ne frega, dai. L’importante è non offendere».

In Italia ci tornerà in tour a dicembre. L’ultima volta è da dimenticare?

«Ero arrivato a Milano da NYC per la presentazione The Cal 2022 (novembre 2021, ndr). Sono sceso in aeroporto e sono risultato positivo. Sono rimasto chiuso due settimane in hotel. È stata un’esperienza sfortunata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 06:40

