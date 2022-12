Brucia le sterpaglie e viene avvolto dalle fiamme: Cesare muore dopo un mese di agonia

Cesare Quaranta non ce l'ha fatta. Dopo una lotta durata più di un mese, l'agricoltore 84enne di Orzinuovi è morto per le ustioni riportate mentre stava bruciando le sterpaglie nel suo giardino. Lo scorso 8 novembre, l'anziano è rimasto gravemente ustionato dopo che una tanica di benzina ha preso fuoco provocando una violenta fiammata.

I soccorsi

I primi a intervenire per cercare di salvare l'uomo sono stati i vicini di casa e la moglie Anna, anche lei rimasta ustionata nel tentativo di liberare dalle fiamme il marito. La donna, fortunatamente, è rimasta ferita in modo lieve e non è in pericolo di vita. L'uomo, poi, è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati del Niguarda di Milano, ma sabato 17 dicembre è arrivato il tragico epilogo. Dopo 40 giorni di lotta tra la vita e la morte, Cesare Quaranta è deceduto. Oltre alla consorte, lascia nel dolore le figlie Paola e Simona, il fratello Ascanio e i nipoti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 19:10

