Daniel Fontana, un allenamento Brooks-style con il pluricampione italiano di Ironman

In occasione delladel prossimo 10 marzo, Brooks ha dato il via a un nuovo e ambizioso progetto: si chiama, e mira a coinvolgere tutti i runner che vorranno vivere la gara in un modo diverso e originale, all’insegna del divertimento, della condivisione e dello spirito Run Happy che da sempre contraddistingue il brand.Dopo aver preparato una serie di consigli e tabelle di marcia disponibili su www.brookspartyrun.it,sarà protagonista di un appuntamento sul territorio per una sessione di training in compagnia di, sua allieva che ha fatto della corsa il suo punto di forza. L’, basta accedere al sito http://www.brookspartyrun.it e registrarsi alla tappa di Milano. Tutti i partecipanti potranno testare le calzature Brooks, e soprattutto divertirsi correndo accompagnati da musica e tante sorprese!L’appuntamento è peralle ore 18.30 in Via Cimabue 24. Ma non è finita qui, coloro che parteciperanno alla RomaOstia e vorranno viverla in maniera del tutto nuova, potranno entrare a far parte della, potranno continuare così a seguire i suggerimenti e i consigli di Daniel e soprattutto potranno divertirsi insieme al gruppo di corsa più felice d’Italia.