Brianza, spacciavano via Instagram e Telegram: presa la banda delle app

La vetrina per attrarre i clienti erano i social e le app di messaggistica, Telegram e Instagram. Il “prodotto” da vendere era la droga, dalla cocaina a pregiate qualità di cannabis, fino a tante varietà di hashish e marijuana.

OTTO ARRESTI Un giro scoperto grazie alle indagini condotte dai carabinieri di Vimercate, sfociate nel blitz, all’alba di ieri, dei militari del comando provinciale di Monza che hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare (sei in carcere due ai domiciliari) verso altrettanti trafficanti italiani, tra Concorezzo, Biassono, Varedo, Limbiate, Pioltello, nel Monzese, e a Sant’Angelo Lodigiano. Sono tutti operai o disoccupati, il più giovane ha 20 anni, il più anziani 67: erano suddivisi in due gruppi collegati tra loro, attivi in aree diverse della Brianza. Uno gestiva gli affari nel Vimercatese e l’altro tra Limbiate e Varedo.

VENDITA La droga era venduta sui social già in piena pandemia: Telegram e Instagram erano le app di messaggistica utilizzate dagli indagati, secondo quanto emerso dalle indagini, «per agganciare i clienti». Le conversazioni tra pusher e acquirenti erano criptate e scomparivano nel nulla, attraverso l’opzione per la cancellazione oltre un certo limite temporale. Soltanto per fissare luogo e ora della consegna (soprattutto nei parcheggi) gli spacciatori facevano ricorso a brevissime telefonate.

LISTINO PREZZI Gli stupefacenti erano “sponsorizzati”, con tanto di promozioni, attraverso fotografie e un listino prezzi molto preciso. C’era lo Champagne kush o il Mimosa kush che costava dai 120 euro per 10 grammi ai 750 per 100 grammi di sostanza. E ancora: gli Alien, i Gorilla e i Monster Cookies più cari. Poi, c’era l’”ovuletto” a 120 euro l’uno e tre, in sconto, a 330.

INDAGINI Sono partite a marzo 2020, quando un 34enne brianzolo era stato arrestato a Usmate Velate con un chilo di droga in casa, 16 nel garage e 4mila euro in contanti. I militari hanno iniziato a scavare tra i contatti sullo smartphone ed estrapolando le conversazioni dalle varie app hanno ricostruire la rete dello spaccio via web. Nel corso degli accertamenti, hanno scoperto «tra l’estate 2019 e marzo 2021, ben 2000 cessioni»

