Spara ai cartelli stradali e ferisce un bambino: indagato guardia giurata. «Pensa solo al piccolo»

Ha sparato a caso contro i cartelli stradali e ha colpito un bambino di due anni, ferendolo mentre era affacciato alla finestra di casa, nel bresciano. Ora è indagato a piede libero e racconta che «il suo unico pensiero è per il bambino e per la famiglia del piccolo»: a spiegarlo è Simona Camerlengo, avvocato difensore della guardia giurata finita nei guai la notte di Ferragosto.

In piena notte infatti, a Corte Franca nel Bresciano, l'uomo ha sparato contro alcuni cartelli stradali ferendo un bambino di due anni. «È addolorato per quanto accaduto», riferisce. «Ha spiegato agli inquirenti quello che è accaduto e ha la massima determinazione ad assumersi tutte le sue responsabilità - assicura Camerlengo -. Non pensa a se stesso o ad altro se non alle condizioni del piccolo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Agosto 2022, 17:04

