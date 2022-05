Brescia, bimba di due anni cade nella piscina della nonna: muore dopo due giorni di coma

Morta annegata a soli due anni nella piscina di casa della nonna. È la tragedia avvenuta venerdì sera a Lonate del Garda, in provincia di Brescia in quella che doveva essere una tranquilla riunione di famiglia.

Un attimo di distrazione, poi la tragedia

La bimba di due anni era a casa della nonna insieme ai genitori che l'hanno persa di vista solo pochi minuti. In un momento di distrazione, la piccola è sfuggita al controllo dei genitori ed è caduta in piscina. Ad accorgersi del corpo in acqua è stato uno zio, che ha visto le scarpette della piccola galeggiare in acqua e si è subito buttato in acqua per recuperarla.

Inutili i soccorsi

Inutili le manovre di rianimazione, la chiamata ai soccorsi e poi il trasferimento all'ospedale Civile di Brescia dove la bambina è arrivata in codice rosso, in condizioni disperate. Dopo due giorni in coma, domenica è avvenuto il deccesso. Al momento la Procura non ha aperto alcun fascicolo sulla morte della piccola. Disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.

